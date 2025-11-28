«У парня не всё в порядке с головой». Снейдер – об игроке, издевавшимся над Штиллером

Бывший полузащитник мадридского «Реала» Уэсли Снейдер раскритиковал нападающего «Гоу Эхед Иглс» Виктора Эдвардсена за издевательства над полузащитником «Штутгарта» Ангело Штиллером в матче 5-го тура общего этапа Лиги Европы. Немецкий клуб победил со счётом 4:0.

«Ему нужно пойти в раздевалку «Штутгарта» прямо сейчас и извиниться. Это издевательство! И мы знаем, к чему может привести издевательство, видели такие примеры в жизни. Это очень серьёзно.

«Гоу Эхед Иглс» нужно схватить его за ухо и оттащить в раздевалку «Штутгарта». Дети увидят такое поведение. У этого парня не всё в порядке с головой. Мне нужно замолчать, потому что я всё больше злюсь», – приводит слова Снейдера аккаунт Touchline в соцсети X.