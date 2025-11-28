Скидки
22:45 Мск
Главная Футбол Новости

«У парня не всё в порядке с головой». Снейдер – об игроке, издевавшимся над Штиллером

Комментарии

Бывший полузащитник мадридского «Реала» Уэсли Снейдер раскритиковал нападающего «Гоу Эхед Иглс» Виктора Эдвардсена за издевательства над полузащитником «Штутгарта» Ангело Штиллером в матче 5-го тура общего этапа Лиги Европы. Немецкий клуб победил со счётом 4:0.

Лига Европы . Общий этап. 5-й тур
27 ноября 2025, четверг. 23:00 МСК
Гоу Эхед Иглс
Девентер, Нидерланды
Окончен
0 : 4
Штутгарт
Штутгарт, Германия
0:1 Левелинг – 20'     0:2 Левелинг – 35'     0:3 Эль-Ханнус – 59'     0:4 Буанани – 90+3'    

«Ему нужно пойти в раздевалку «Штутгарта» прямо сейчас и извиниться. Это издевательство! И мы знаем, к чему может привести издевательство, видели такие примеры в жизни. Это очень серьёзно.

«Гоу Эхед Иглс» нужно схватить его за ухо и оттащить в раздевалку «Штутгарта». Дети увидят такое поведение. У этого парня не всё в порядке с головой. Мне нужно замолчать, потому что я всё больше злюсь», – приводит слова Снейдера аккаунт Touchline в соцсети X.

