Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Метц — Стад Ренн. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Восемь болельщиков «Янг Бойз» арестованы после беспорядков в матче с «Астон Виллой» — Goal

Восемь болельщиков «Янг Бойз» арестованы после беспорядков в матче с «Астон Виллой» — Goal
Комментарии

Восемь болельщиков «Янг Бойз» были арестованы за участие в беспорядках во время матча Лиги Европы c «Астон Виллой», который закончился поражением швейцарской команды со счётом 1:2, сообщает Goal.com.

Лига Европы . Общий этап. 5-й тур
27 ноября 2025, четверг. 20:45 МСК
Астон Вилла
Бирмингем, Англия
Окончен
2 : 1
Янг Бойз
Берн, Швейцария
1:0 Мален – 27'     2:0 Мален – 42'     2:1 Монтейру – 90'    

Полиция Уэст-Мидлендса опубликовала заявление, в котором говорится, что двое болельщиков были арестованы по подозрению в нарушении общественного порядка и нападении на сотрудника полиции, а ещё шестеро мужчин были задержаны в аэропорту Бирмингема по подозрению в том же преступлении.

Во время матча фанаты швейцарского клуба бросали в сторону поля посторонние предметы. А те, кто находился на нижних рядах, даже ввязывались в кулачные бои со стюардами.

Материалы по теме
«Астон Вилла» победила «Янг Бойз» в матче Лиги Европы благодаря дублю Малена
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android