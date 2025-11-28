Восемь болельщиков «Янг Бойз» арестованы после беспорядков в матче с «Астон Виллой» — Goal
Восемь болельщиков «Янг Бойз» были арестованы за участие в беспорядках во время матча Лиги Европы c «Астон Виллой», который закончился поражением швейцарской команды со счётом 1:2, сообщает Goal.com.
Лига Европы . Общий этап. 5-й тур
27 ноября 2025, четверг. 20:45 МСК
Астон Вилла
Бирмингем, Англия
Окончен
2 : 1
Янг Бойз
Берн, Швейцария
1:0 Мален – 27' 2:0 Мален – 42' 2:1 Монтейру – 90'
Полиция Уэст-Мидлендса опубликовала заявление, в котором говорится, что двое болельщиков были арестованы по подозрению в нарушении общественного порядка и нападении на сотрудника полиции, а ещё шестеро мужчин были задержаны в аэропорту Бирмингема по подозрению в том же преступлении.
Во время матча фанаты швейцарского клуба бросали в сторону поля посторонние предметы. А те, кто находился на нижних рядах, даже ввязывались в кулачные бои со стюардами.
