Восемь болельщиков «Янг Бойз» арестованы после беспорядков в матче с «Астон Виллой» — Goal

Восемь болельщиков «Янг Бойз» были арестованы за участие в беспорядках во время матча Лиги Европы c «Астон Виллой», который закончился поражением швейцарской команды со счётом 1:2, сообщает Goal.com.

Полиция Уэст-Мидлендса опубликовала заявление, в котором говорится, что двое болельщиков были арестованы по подозрению в нарушении общественного порядка и нападении на сотрудника полиции, а ещё шестеро мужчин были задержаны в аэропорту Бирмингема по подозрению в том же преступлении.

Во время матча фанаты швейцарского клуба бросали в сторону поля посторонние предметы. А те, кто находился на нижних рядах, даже ввязывались в кулачные бои со стюардами.