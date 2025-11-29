Джику может покинуть «Спартак» зимой из-за недовольства его жены — Takvim

Жена защитника «Спартака» Александера Джику недовольна жизнью в России, в связи с чем футболист через своего агента попросил «Бешикташ» приобрести его в январское трансферное окно. Об этом сообщает Takvim.

По информации источника, в свою очередь, турецкий клуб возобновил попытки подписать 31-летнего игрока. «Бешикташ» был заинтересован в приобретении ганского защитника минувшим летом.

Джику перешёл в «Спартак» из «Фенербахче» в сентябре 2025 года. В нынешнем сезоне защитник принял участие в 12 матчах во всех турнирах, в которых не отметился результативными действиями. Трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 5 млн.

