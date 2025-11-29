Скидки
Метц — Стад Ренн. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
22:45 Мск
Главная Футбол Новости

Боруссия Мёнхенгладбах — РБ Лейпциг, результат матча 29 ноября 2025, счёт 0:0, 12-й тур Бундеслиги 2025/2026

«РБ Лейпциг» в гостях не смог обыграть «Боруссию» М в матче Бундеслиги
Завершился матч 12-го тура немецкой Бундеслиги сезона-2025/2026, в котором встречались «Боруссия» Мёнхенгладбах и «РБ Лейпциг». Игра проходила на стадионе «Боруссия-Парк» в Мёнхенгладбахе. В качестве главного арбитра встречи выступил Тимо Герах. Матч закончился со счётом 0:0.

Германия — Бундеслига . 12-й тур
28 ноября 2025, пятница. 22:30 МСК
Боруссия М
Мёнхенгладбах
Окончен
0 : 0
РБ Лейпциг
Лейпциг

После 12 матчей немецкой Бундеслиги «РБ Лейпциг» набрал 26 очков и занимает второе место. «Боруссия» заработала 13 очков и располагается на 11-й строчке. Возглавляет турнирную таблицу «Бавария» с 31 очком.

В следующем туре «быки» встретятся с «Айнтрахтом» (6 декабря), а команда из Мёнхенгладбаха — с «Майнцем» (5 декабря).

Календарь Бундеслиги сезона-2025/2026
Турнирная таблица Бундеслиги сезона-2025/2026
