«РБ Лейпциг» в гостях не смог обыграть «Боруссию» М в матче Бундеслиги

Завершился матч 12-го тура немецкой Бундеслиги сезона-2025/2026, в котором встречались «Боруссия» Мёнхенгладбах и «РБ Лейпциг». Игра проходила на стадионе «Боруссия-Парк» в Мёнхенгладбахе. В качестве главного арбитра встречи выступил Тимо Герах. Матч закончился со счётом 0:0.

После 12 матчей немецкой Бундеслиги «РБ Лейпциг» набрал 26 очков и занимает второе место. «Боруссия» заработала 13 очков и располагается на 11-й строчке. Возглавляет турнирную таблицу «Бавария» с 31 очком.

В следующем туре «быки» встретятся с «Айнтрахтом» (6 декабря), а команда из Мёнхенгладбаха — с «Майнцем» (5 декабря).

