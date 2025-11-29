Скидки
22:45 Мск
«Игроки не понимают, над чем работали». Ривалдо — о защите «Барселоны»

Аудио-версия:
Бывший нападающий сборной Бразилии и «Барселоны» Ривалдо высказался о выступлении каталонского клуба матче 5-го тура общего этапа Лиги чемпионов с «Челси» (0:3), отметив, что главный тренер сине-гранатовых Ханс-Дитер Флик должен изменить игру команды.

Лига чемпионов . Общий этап. 5-й тур
25 ноября 2025, вторник. 23:00 МСК
Челси
Лондон, Англия
Окончен
3 : 0
Барселона
Барселона, Испания
1:0 Кунде – 27'     2:0 Эстевао – 55'     3:0 Делап – 73'    
Удаления: нет / Араухо – 44'

«Ему придётся внести некоторые изменения. Так продолжаться не может. Понятно, некоторые ситуации могут быть в компетенции тренера, но другие — это отработанные комбинации, которые игроки не реализуют в игре. Иногда между защитниками не хватает взаимодействия или осознанности, чтобы не оставлять нападающих на голевых позициях. Это не всегда вина тренера; зачастую игроки не понимают, над чем работали», – приводит слова Ривалдо Sport.es.

Всего в нынешнем сезоне «Барселона» пропустила 25 мячей в 18 встречах.

