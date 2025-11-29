«Игроки не понимают, над чем работали». Ривалдо — о защите «Барселоны»

Бывший нападающий сборной Бразилии и «Барселоны» Ривалдо высказался о выступлении каталонского клуба матче 5-го тура общего этапа Лиги чемпионов с «Челси» (0:3), отметив, что главный тренер сине-гранатовых Ханс-Дитер Флик должен изменить игру команды.
«Ему придётся внести некоторые изменения. Так продолжаться не может. Понятно, некоторые ситуации могут быть в компетенции тренера, но другие — это отработанные комбинации, которые игроки не реализуют в игре. Иногда между защитниками не хватает взаимодействия или осознанности, чтобы не оставлять нападающих на голевых позициях. Это не всегда вина тренера; зачастую игроки не понимают, над чем работали», – приводит слова Ривалдо Sport.es.
Всего в нынешнем сезоне «Барселона» пропустила 25 мячей в 18 встречах.
