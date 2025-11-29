Мадридский «Атлетико» может вступить в борьбу за Марка Гехи — Football Espana

Мадридский «Атлетико» очень внимательно следит за центральным защитником «Кристал Пэлас» Марком Гехи и заинтересован в подписании игрока, сообщает Football Espana.

Гехи рассматривается клубом, как потенциальная замена Хосе Марии Хименесу. Действующее трудовое соглашение футболиста с «Кристал Пэлас» рассчитано до лета 2026 года. В «Атлетико» понимают, что конкуренция за подписание игрока предстоит серьёзная, но готовы приложить максимум усилий. Футболист остаётся главным приоритетом для «Ливерпуля». Также интерес к защитнику проявляют «Бавария» и «Барселона».

В нынешнем сезоне Гехи провёл за клуб 19 матчей во всех турнирах, в которых забил один мяч и сделал две результативные передачи. По данным портала Тransfermarkt, трансферная стоимость футболиста составляет € 50 млн.