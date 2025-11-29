Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Метц — Стад Ренн. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Мадридский «Атлетико» может вступить в борьбу за Марка Гехи — Football Espana

Мадридский «Атлетико» может вступить в борьбу за Марка Гехи — Football Espana
Аудио-версия:
Комментарии

Мадридский «Атлетико» очень внимательно следит за центральным защитником «Кристал Пэлас» Марком Гехи и заинтересован в подписании игрока, сообщает Football Espana.

Гехи рассматривается клубом, как потенциальная замена Хосе Марии Хименесу. Действующее трудовое соглашение футболиста с «Кристал Пэлас» рассчитано до лета 2026 года. В «Атлетико» понимают, что конкуренция за подписание игрока предстоит серьёзная, но готовы приложить максимум усилий. Футболист остаётся главным приоритетом для «Ливерпуля». Также интерес к защитнику проявляют «Бавария» и «Барселона».

В нынешнем сезоне Гехи провёл за клуб 19 матчей во всех турнирах, в которых забил один мяч и сделал две результативные передачи. По данным портала Тransfermarkt, трансферная стоимость футболиста составляет € 50 млн.

Материалы по теме
«Барселона» отложила трансфер Гехи, защитник «Пэлас» уйдёт бесплатно летом — AS
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android