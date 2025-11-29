Президент «Барселоны»: телевидение «Реала» неделю за неделей давит на судей. Это позор

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта подверг критике телевидение мадридского «Реала», создающее ролики с разбором судейских ошибок в отношении «сливочных».
«Посмотрите, что творит телевидение «Реала». Неделю за неделей они пытаются повлиять на судей. Это позор.
Взгляните на президентов технического комитета судей (CTA). Все они связаны с «Реалом», бывшие директора или бывшие игроки», — приводит слова Лапорты журналист Жерар Ромеро на своей странице в социальной сети X.
Напомним, ранее президент «Королевского клуба» Флорентино Перес подверг критике «Барселону», которую ранее обвинили во взяточничестве при выплатах бывшему вице-президенту технического комитета судей (CTA) Хосе Марии Негрейре. Сине-гранатовые подозревались в совершении указанных выплат с 2001 по 2018 год.
