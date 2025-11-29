Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Метц — Стад Ренн. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Президент «Барселоны»: телевидение «Реала» неделю за неделей давит на судей. Это позор

Президент «Барселоны»: телевидение «Реала» неделю за неделей давит на судей. Это позор
Аудио-версия:
Комментарии

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта подверг критике телевидение мадридского «Реала», создающее ролики с разбором судейских ошибок в отношении «сливочных».

«Посмотрите, что творит телевидение «Реала». Неделю за неделей они пытаются повлиять на судей. Это позор.

Взгляните на президентов технического комитета судей (CTA). Все они связаны с «Реалом», бывшие директора или бывшие игроки», — приводит слова Лапорты журналист Жерар Ромеро на своей странице в социальной сети X.

Напомним, ранее президент «Королевского клуба» Флорентино Перес подверг критике «Барселону», которую ранее обвинили во взяточничестве при выплатах бывшему вице-президенту технического комитета судей (CTA) Хосе Марии Негрейре. Сине-гранатовые подозревались в совершении указанных выплат с 2001 по 2018 год.

Материалы по теме
Лапорта: у «Реала» одержимость «Барселоной», мы никогда не подкупали судей

Почему «Барселона» — больше, чем клуб:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android