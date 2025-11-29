Никита Хайкин вошёл в символическую сборную 5-го тура Лиги чемпионов по версии WhoScored

Голкипер норвежского клуба «Будё-Глимт» Никита Хайкин вошёл в символическую сборную 5-го тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА сезона-2025/2026 по версии статистического портала WhoScored.

За своё выступление в матче с «Ювентусом» (2:3) россиянин получил оценку 9,25. Отмечается, что в этой встрече он совершил 12 сейвов, установив национальный рекорд, а также показал лучший результат среди всех голкиперов по показателю предотвращённых голов (пропустил 10 голов за 5 игр при 15,1 xGOT).

Символическая команда 5-го тура Лиги чемпионов по версии WhoScored:

Вратарь: Никита Хайкин («Будё-Глимт», 9,25);

Защитники: Юрриен Тимбер («Арсенал», 7,68), Нико Шлоттербек («Боруссия» Дортмунд, 8,40), Вильям Пачо («ПСЖ», 8,07) и Алехандро Гримальдо («Байер», 8,12);

Полузащитники: Уэстон Маккенни («Ювентус», 8,48), Адемола Лукман («Аталанта», 8,63), Витинья («ПСЖ», 8,44) и Роберт Силва («Копенгаген», 9,14);

Нападающие: Килиан Мбаппе («Реал», 10) и Шарль Де Кетеларе («Аталанта», 9,66).

Победители футбольных турниров-2025: