Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Никита Хайкин вошёл в символическую сборную 5-го тура Лиги чемпионов по версии WhoScored

Никита Хайкин вошёл в символическую сборную 5-го тура Лиги чемпионов по версии WhoScored
Аудио-версия:
Комментарии

Голкипер норвежского клуба «Будё-Глимт» Никита Хайкин вошёл в символическую сборную 5-го тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА сезона-2025/2026 по версии статистического портала WhoScored.

За своё выступление в матче с «Ювентусом» (2:3) россиянин получил оценку 9,25. Отмечается, что в этой встрече он совершил 12 сейвов, установив национальный рекорд, а также показал лучший результат среди всех голкиперов по показателю предотвращённых голов (пропустил 10 голов за 5 игр при 15,1 xGOT).

Символическая команда 5-го тура Лиги чемпионов по версии WhoScored:

Вратарь: Никита Хайкин («Будё-Глимт», 9,25);

Защитники: Юрриен Тимбер («Арсенал», 7,68), Нико Шлоттербек («Боруссия» Дортмунд, 8,40), Вильям Пачо («ПСЖ», 8,07) и Алехандро Гримальдо («Байер», 8,12);

Полузащитники: Уэстон Маккенни («Ювентус», 8,48), Адемола Лукман («Аталанта», 8,63), Витинья («ПСЖ», 8,44) и Роберт Силва («Копенгаген», 9,14);

Нападающие: Килиан Мбаппе («Реал», 10) и Шарль Де Кетеларе («Аталанта», 9,66).

Материалы по теме
Никита Хайкин обновил рекорд российских вратарей в Лиге чемпионов
Истории
Никита Хайкин обновил рекорд российских вратарей в Лиге чемпионов

Победители футбольных турниров-2025:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android