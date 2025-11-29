Тренер «Баварии» Венсан Компани: ребята уже снова голодны до следующего матча
Поделиться
Главный тренер мюнхенской «Баварии» Венсан Компани высказался о поражении своей команды в матче 5-го тура общего этапа Лиги чемпионов с «Арсеналом» (1:3).
Лига чемпионов . Общий этап. 5-й тур
26 ноября 2025, среда. 23:00 МСК
Арсенал
Лондон, Англия
Окончен
3 : 1
Бавария
Мюнхен, Германия
1:0 Тимбер – 22' 1:1 Карл – 32' 2:1 Мадуэке – 69' 3:1 Мартинелли – 77'
«Я надеюсь, что мы ещё сыграем против них. Посмотрим, что будет в следующий раз. Лига чемпионов решается не сейчас. Надо честно признать, что в этот раз «Арсенал» был лучше. Это нам нужно исправлять уже сейчас. Но у меня чувство, что ребята уже снова голодны до следующего матча», — приводит слова Компани официальный сайт «Баварии».
Немецкая команда располагается на третьей строчке сводной турнирной таблицы Лиги чемпионов. В активе мюнхенцев 12 очков после пяти встреч общего этапа.
Комментарии
- 29 ноября 2025
-
02:41
-
02:08
-
01:47
-
01:35
-
00:49
-
00:42
-
00:32
-
00:26
-
00:13
-
00:00
- 28 ноября 2025
-
23:52
-
23:48
-
23:44
-
23:30
-
23:28
-
23:28
-
23:19
-
23:00
-
22:58
-
22:54
-
22:35
-
22:30
-
22:17
-
22:16
-
22:07
-
22:01
-
21:55
-
21:48
-
21:32
-
21:19
-
21:16
-
21:08
-
21:02
-
21:01
-
21:00