Тренер «Баварии» Венсан Компани: ребята уже снова голодны до следующего матча

Главный тренер мюнхенской «Баварии» Венсан Компани высказался о поражении своей команды в матче 5-го тура общего этапа Лиги чемпионов с «Арсеналом» (1:3).

«Я надеюсь, что мы ещё сыграем против них. Посмотрим, что будет в следующий раз. Лига чемпионов решается не сейчас. Надо честно признать, что в этот раз «Арсенал» был лучше. Это нам нужно исправлять уже сейчас. Но у меня чувство, что ребята уже снова голодны до следующего матча», — приводит слова Компани официальный сайт «Баварии».

Немецкая команда располагается на третьей строчке сводной турнирной таблицы Лиги чемпионов. В активе мюнхенцев 12 очков после пяти встреч общего этапа.