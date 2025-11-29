Скидки
Деклан Райс: наша команда делает абсолютно всё, чтобы выиграть матч

Полузащитник лондонского «Арсенала» Деклан Райс высказался о победе своей команды в матче 5-го тура общего этапа Лиги чемпионов с «Баварией» (3:1).

Лига чемпионов . Общий этап. 5-й тур
26 ноября 2025, среда. 23:00 МСК
Арсенал
Лондон, Англия
Окончен
3 : 1
Бавария
Мюнхен, Германия
1:0 Тимбер – 22'     1:1 Карл – 32'     2:1 Мадуэке – 69'     3:1 Мартинелли – 77'    

«Наша команда делает абсолютно всё, чтобы выиграть матч — в любых условиях. Мы играли против одного из сильнейших соперников. Мы выдержали их уровень, мы их превзошли. Это был потрясающий вечер. Каждый — от вратаря до нападающих — сыграл великолепно. И победа полностью заслужена», — приводит слова Райса официальный сайт «Баварии».

Немецкая команда располагается на третьей строчке сводной турнирной таблицы Лиги чемпионов. В активе мюнхенцев 12 очков после пяти встреч общего этапа.

