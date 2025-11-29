Защитник «ПСВ» — о назначении пенальти за фол ван Дейка: кажется, я его немного подтолкнул

Защитник голландского «ПСВ Эйндховен» Йерди Схаутен высказался о моменте с назначением пенальти в матче 5-го тура общего этапа Лиги чемпионов с английским «Ливерпулем» (4:1).

«Кажется, я его немного подтолкнул. Но когда ты такой же большой, как Вирджил, ты должен быть в состоянии справиться с этим, верно?» — приводит слова Йерди Схаутена Sportwitness.

В среду 26 ноября «Ливерпуль» потерпел третье поражение подряд во всех соревнованиях, проиграв в матче 5-го тура общего этапа Лиги чемпионов ПСВ со счётом 1:4. До этого команда уступила в чемпионате Англии «Манчестер Сити» (0:3) и «Ноттингем Форест» (0:3).