Защитник «ПСВ» — о назначении пенальти за фол ван Дейка: кажется, я его немного подтолкнул
Защитник голландского «ПСВ Эйндховен» Йерди Схаутен высказался о моменте с назначением пенальти в матче 5-го тура общего этапа Лиги чемпионов с английским «Ливерпулем» (4:1).
Лига чемпионов . Общий этап. 5-й тур
26 ноября 2025, среда. 23:00 МСК
Ливерпуль
Ливерпуль, Англия
Окончен
1 : 4
ПСВ Эйндховен
Эйндховен, Нидерланды
0:1 Перишич – 6' 1:1 Собослаи – 16' 1:2 Тиль – 56' 1:3 Дриош – 73' 1:4 Дриош – 90+1'
«Кажется, я его немного подтолкнул. Но когда ты такой же большой, как Вирджил, ты должен быть в состоянии справиться с этим, верно?» — приводит слова Йерди Схаутена Sportwitness.
В среду 26 ноября «Ливерпуль» потерпел третье поражение подряд во всех соревнованиях, проиграв в матче 5-го тура общего этапа Лиги чемпионов ПСВ со счётом 1:4. До этого команда уступила в чемпионате Англии «Манчестер Сити» (0:3) и «Ноттингем Форест» (0:3).
