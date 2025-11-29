Григорян назвал шансы на победу «Спартака» в матче с «Балтикой»

Российский тренер Александр Григорян высказался о шансах на победу в предстоящем матче 17-го тура Российской Премьер-Лиги, где «Балтика» в Калининграде примет московский «Спартак».

«Балтика» нас убедила в том, что игру любого топ‑клуба она уже разрушила. Не было исключения из правил. Ни одному из них с ней не удалось сыграть в свою силу. У «Спартака», если наложить состав на состав, игроки имеют катастрофическое преимущество в исполнительском мастерстве. При этом ты понимаешь, что шансы равны — 50 на 50. Именно против «Балтики» «Спартаку» не будет хватать Угальде. «Балтика» не даст сопернику проявить лучшие качества», — сказал Григорян в эфире «Матч ТВ».

«Спартак» занимает шестое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2025/2026. Команда набрала 28 очков за 16 матчей. «Балтика» располагается на пятой строчке, заработав 29 очков.

