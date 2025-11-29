Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Григорян назвал шансы на победу «Спартака» в матче с «Балтикой»

Григорян назвал шансы на победу «Спартака» в матче с «Балтикой»
Аудио-версия:
Комментарии

Российский тренер Александр Григорян высказался о шансах на победу в предстоящем матче 17-го тура Российской Премьер-Лиги, где «Балтика» в Калининграде примет московский «Спартак».

Мир Российская Премьер-лига . 17-й тур
29 ноября 2025, суббота. 19:30 МСК
Балтика
Калининград
Не начался
Спартак М
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Балтика» нас убедила в том, что игру любого топ‑клуба она уже разрушила. Не было исключения из правил. Ни одному из них с ней не удалось сыграть в свою силу. У «Спартака», если наложить состав на состав, игроки имеют катастрофическое преимущество в исполнительском мастерстве. При этом ты понимаешь, что шансы равны — 50 на 50. Именно против «Балтики» «Спартаку» не будет хватать Угальде. «Балтика» не даст сопернику проявить лучшие качества», — сказал Григорян в эфире «Матч ТВ».

«Спартак» занимает шестое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2025/2026. Команда набрала 28 очков за 16 матчей. «Балтика» располагается на пятой строчке, заработав 29 очков.

Материалы по теме
В РПЛ солидные матчи! Играют «Спартак» с «Балтикой», ЦСКА, а также Дзюба! LIVE
Live
В РПЛ солидные матчи! Играют «Спартак» с «Балтикой», ЦСКА, а также Дзюба! LIVE

Как появился «Спартак»:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android