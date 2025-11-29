Скидки
Главная Футбол Новости

«Результат будет ближе к ничейному». Гришин — о матче «Балтики» и «Спартака» в РПЛ

Комментарии

Бывший футболист ЦСКА Александр Гришин высказался о предстоящем матче московского «Спартака» с калининградской «Балтикой» в 17-м туре РПЛ.

Мир Российская Премьер-лига . 17-й тур
29 ноября 2025, суббота. 19:30 МСК
Балтика
Калининград
Не начался
Спартак М
Москва
«Результат будет ближе к ничейному. «Балтика» играет дома, а там и стены помогают. «Спартак» набрал форму. Они при Станковиче выиграли четыре игры подряд, а при Романове команда вздохнула и играет на подъеме. Сейчас она уже показывает другой футбол. Видно, что они стали играть с уклоном на фланговые атаки. Сильные качества использует левый фланг.

«Балтика» сильна индивидуальными действиями, не проигрывает борьбу. Интересно посмотреть, как «Спартак» будет взламывать их оборону. А Талалаев настраивает команду от ножа. Иногда дисциплина бьёт класс. Это будет интересная игра», — сказал Гришин в «Матч ТВ».

«Балтика» примет «Спартак» в матче 17‑го тура МИР РПЛ 29 ноября. Начало встречи в 19:30 мск.

Комментарии
