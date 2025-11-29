Скидки
Александр Григорян рассказал, что нового привнёс в игру «Спартака» Вадим Романов

Комментарии

Российский тренер Александр Григорян рассказал, что нового привнёс в игру «Спартака» новый наставник команды Вадим Романов.

«Мы увидели, что «Спартак» стал более организован. На левый фланг в атаке делается уклон, в тактике стала использоваться асимметрия. Романов привнес несколько тактических новшеств. В обороне они стали действовать более эффективно. Чтобы выйти из-под гнета «Балтики», у них есть тройка великолепных полузащитников: Умяров, Барко и Жедсон Фернандеш», — сказал Григорян в эфире «Матч ТВ».

Вадим Романов занял вакантную должность после увольнения Деяна Станковича.

«Спартак» занимает шестое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2025/2026. Команда набрала 28 очков за 16 матчей.

