«Если не победить «Оренбург», то будет беда». Александр Гришин — о ЦСКА

Бывший футболист ЦСКА Александр Гришин высказался о предстоящем матче армейцев с «Оренбургом» в 17-м туре РПЛ.

«Если бы команды играли несколько месяцев назад, то я бы сказал, что у «Оренбурга» нет никаких шансов. Сейчас они есть. «Оренбург» взбодрился с приходом Ахметзянова. А ЦСКА не в лучшем физическом состоянии. Об этом и Челестини говорит. Он намекает, что лавочка короткая — некем ротировать состав. ЦСКА все равно должен брать три очка на своем поле, а затем из ждёт «Краснодар». Если не победить «Оренбург», то будет беда», — сказал Гришин в эфире «Матч ТВ».

ЦСКА примет «Оренбург» в матче 17‑го тура МИР РПЛ 29 ноября. Начало встречи в 16:30 мск.