Хоффенхайм — Аугсбург. Прямая трансляция
17:30 Мск
«Если не победить «Оренбург», то будет беда». Александр Гришин — о ЦСКА

Комментарии

Бывший футболист ЦСКА Александр Гришин высказался о предстоящем матче армейцев с «Оренбургом» в 17-м туре РПЛ.

Мир Российская Премьер-лига . 17-й тур
29 ноября 2025, суббота. 16:30 МСК
ЦСКА
Москва
Не начался
Оренбург
Оренбург
«Если бы команды играли несколько месяцев назад, то я бы сказал, что у «Оренбурга» нет никаких шансов. Сейчас они есть. «Оренбург» взбодрился с приходом Ахметзянова. А ЦСКА не в лучшем физическом состоянии. Об этом и Челестини говорит. Он намекает, что лавочка короткая — некем ротировать состав. ЦСКА все равно должен брать три очка на своем поле, а затем из ждёт «Краснодар». Если не победить «Оренбург», то будет беда», — сказал Гришин в эфире «Матч ТВ».

ЦСКА примет «Оренбург» в матче 17‑го тура МИР РПЛ 29 ноября. Начало встречи в 16:30 мск.

