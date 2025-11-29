УЕФА наказал «Атлетико» за поведение болельщиков на матче с «Арсеналом» в ЛЧ — AS

УЕФА объявил о санкциях в отношении мадридского «Атлетико» после инцидентов, допущенных болельщиками команды на выездной игре Лиги чемпионов против «Арсенала». Решение принято Контрольно-дисциплинарной и этической комиссией организации. Об этом сообщает AS.

По информации источника, клуб обвинён в расистском и дискриминационном поведении отдельных фанатов. «Атлетико» получил штраф в 30 тысяч евро, а также условный запрет на продажу гостевых билетов на один матч ЛЧ. Наказание будет действовать в течение года: если подобные эпизоды повторятся, санкция вступит в силу автоматически. Дополнительно клуб оштрафован ещё на 10 тысяч евро за бросание предметов на поле.

Несмотря на предупреждение, фанаты смогут поддержать команду на выездах к ПСВ 9 декабря и «Галатасараю» 21 января. Однако любое новое нарушение приведёт к полному исполнению санкции.