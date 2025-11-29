Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Хоффенхайм — Аугсбург. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
17:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

УЕФА наказал «Атлетико» за поведение болельщиков на матче с «Арсеналом» в ЛЧ — AS

УЕФА наказал «Атлетико» за поведение болельщиков на матче с «Арсеналом» в ЛЧ — AS
Аудио-версия:
Комментарии

УЕФА объявил о санкциях в отношении мадридского «Атлетико» после инцидентов, допущенных болельщиками команды на выездной игре Лиги чемпионов против «Арсенала». Решение принято Контрольно-дисциплинарной и этической комиссией организации. Об этом сообщает AS.

Лига чемпионов . Общий этап. 3-й тур
21 октября 2025, вторник. 22:00 МСК
Арсенал
Лондон, Англия
Окончен
4 : 0
Атлетико М
Мадрид, Испания
1:0 Магальяйнс – 57'     2:0 Мартинелли – 64'     3:0 Дьёкереш – 67'     4:0 Дьёкереш – 70'    

По информации источника, клуб обвинён в расистском и дискриминационном поведении отдельных фанатов. «Атлетико» получил штраф в 30 тысяч евро, а также условный запрет на продажу гостевых билетов на один матч ЛЧ. Наказание будет действовать в течение года: если подобные эпизоды повторятся, санкция вступит в силу автоматически. Дополнительно клуб оштрафован ещё на 10 тысяч евро за бросание предметов на поле.

Несмотря на предупреждение, фанаты смогут поддержать команду на выездах к ПСВ 9 декабря и «Галатасараю» 21 января. Однако любое новое нарушение приведёт к полному исполнению санкции.

Материалы по теме
Топ-события субботы: «Балтика» — «Спартак» в РПЛ, Формула-1, Овечкин против Мэттьюса и НБА
Топ-события субботы: «Балтика» — «Спартак» в РПЛ, Формула-1, Овечкин против Мэттьюса и НБА
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android