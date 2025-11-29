Александр Гришин высказался о предстоящем матче «Зенита» с «Рубином» в РПЛ

Бывший футболист ЦСКА Александр Гришин поделился мнением о предстоящем матче «Зенита» с «Рубином» в 17-м туре РПЛ.

«Это будет 80 процентов владения мяча «Зенитом» и игра до быстрого гола. «Зенит» в хорошей форме — в Кубке «Динамо» проиграли по сумме двух встреч, но показали феноменальный футбол. Должны были забивать 5–6 голов. Семак нашел оптимальный состав. «Зениту» нужно брать сто процентов очков в двух матчах, чтобы иметь шанс уйти на зимнюю паузу на первом месте», — сказал Александр Гришин в эфире «Матч ТВ».

«Зенит» примет «Рубин» в матче 17‑го тура МИР РПЛ 30 ноября. Начало встречи в 19:00 мск.