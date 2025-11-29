Александр Гришин высказался о предстоящем матче «Зенита» с «Рубином» в РПЛ
Поделиться
Бывший футболист ЦСКА Александр Гришин поделился мнением о предстоящем матче «Зенита» с «Рубином» в 17-м туре РПЛ.
Мир Российская Премьер-лига . 17-й тур
30 ноября 2025, воскресенье. 19:00 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Не начался
Рубин
Казань
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
«Это будет 80 процентов владения мяча «Зенитом» и игра до быстрого гола. «Зенит» в хорошей форме — в Кубке «Динамо» проиграли по сумме двух встреч, но показали феноменальный футбол. Должны были забивать 5–6 голов. Семак нашел оптимальный состав. «Зениту» нужно брать сто процентов очков в двух матчах, чтобы иметь шанс уйти на зимнюю паузу на первом месте», — сказал Александр Гришин в эфире «Матч ТВ».
«Зенит» примет «Рубин» в матче 17‑го тура МИР РПЛ 30 ноября. Начало встречи в 19:00 мск.
Материалы по теме
Комментарии
- 29 ноября 2025
-
05:57
-
05:51
-
05:44
-
05:29
-
04:56
-
04:34
-
04:24
-
04:14
-
03:48
-
02:41
-
02:08
-
01:47
-
01:35
-
00:49
-
00:42
-
00:32
-
00:26
-
00:13
-
00:00
- 28 ноября 2025
-
23:52
-
23:48
-
23:44
-
23:30
-
23:28
-
23:28
-
23:19
-
23:00
-
22:58
-
22:54
-
22:35
-
22:30
-
22:17
-
22:16
-
22:07
-
22:01