Главная Футбол Новости

Александр Гришин высказался о предстоящем матче «Зенита» с «Рубином» в РПЛ

Комментарии

Бывший футболист ЦСКА Александр Гришин поделился мнением о предстоящем матче «Зенита» с «Рубином» в 17-м туре РПЛ.

Мир Российская Премьер-лига . 17-й тур
30 ноября 2025, воскресенье. 19:00 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Не начался
Рубин
Казань
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Это будет 80 процентов владения мяча «Зенитом» и игра до быстрого гола. «Зенит» в хорошей форме — в Кубке «Динамо» проиграли по сумме двух встреч, но показали феноменальный футбол. Должны были забивать 5–6 голов. Семак нашел оптимальный состав. «Зениту» нужно брать сто процентов очков в двух матчах, чтобы иметь шанс уйти на зимнюю паузу на первом месте», — сказал Александр Гришин в эфире «Матч ТВ».

«Зенит» примет «Рубин» в матче 17‑го тура МИР РПЛ 30 ноября. Начало встречи в 19:00 мск.

Комментарии
