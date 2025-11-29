Скидки
Хоффенхайм — Аугсбург. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
17:30 Мск
Тренер «Комо» Сеск Фабрегас высказался о прогрессе клуба. Он не проигрывает 12 матчей

Главный тренер «Комо» Сеск Фабрегас прокомментировал победу над «Сассуоло» (2:0) в 13-м туре Серии А и последние результаты команды.

Италия — Серия А . 13-й тур
28 ноября 2025, пятница. 22:45 МСК
Комо
Комо
Окончен
2 : 0
Сассуоло
Сассуоло
1:0 Дувикас – 14'     2:0 Морено – 53'    

«В последнее время мы уделяем много внимания разбору стандартов благодаря работе Кассетти и Скаццолы, потому что многие соперники стараются ограничить наши сильные стороны. Это оружие, которое мы должны продолжать совершенствовать и на котором обязаны сохранять концентрацию. Мне повезло работать здесь, в «Комо», потому что у нас особое видение. Оно строится вокруг ребят. Мы всегда остаёмся скромными и приземлёнными.

Четвёртое место? Для нас важна сама игра: важно не пропускать и постепенно прибавлять. Надеюсь, это только начало. Впереди ещё очень много работы и вещей, которые нужно улучшить.

Нам также необходимо помогать адаптироваться и развиваться тем игрокам, которые совсем недавно к нам присоединились», — приводит слова Фабрегаса Calciomercato.com.

Команда не проигрывает уже 12 матчей подряд во всех турнирах.

Фабрегас поздравил Кокорина с днём рождения

Арриго Сакки: Фабрегас впитал в себя настоящий вкус к игре
