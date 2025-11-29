Скидки
17:30 Мск
«Позорище. Мне плакать хочется». Йожеф Сабо обрушился с критикой на киевское «Динамо»

Аудио-версия:
Комментарии

Бывший главный тренер «Динамо» Йожеф Сабо прокомментировал поражение киевской команды от «Омонии» (0:2) в 4-м туре общего этапа Лиги конференций.

Лига конференций . Общий этап. 4-й тур
27 ноября 2025, четверг. 20:45 МСК
Омония
Никосия, Кипр
Окончен
2 : 0
Динамо К
Киев, Украина
1:0 Семедо – 34'     2:0 Неофиту – 59'    

«Да что тут скажешь… Посмотрел первый тайм, плюнул и выключил телевизор. Если уступать команде уровня «Омонии», то какой смысл вообще выходить в еврокубки? Мне стыдно за «Динамо».

Первый тайм — это просто какое-то безобразие… Как футболистам в футболках «Динамо» не стыдно выходить на поле и показывать такую игру? Я даже не могу назвать их динамовцами. Это просто люди, надевшие форму «Динамо». Позорище. Мне, честно, хочется плакать. Сердце разрывается…

Сейчас команды фактически нет. Нету. Этим игрокам самое место где-нибудь во Второй лиге», — приводит слова Сабо «Украинский футбол».

Напомним, после этого матча главный тренер киевлян Александр Шовковский был отправлен в отставку.

