«Позорище. Мне плакать хочется». Йожеф Сабо обрушился с критикой на киевское «Динамо»

Бывший главный тренер «Динамо» Йожеф Сабо прокомментировал поражение киевской команды от «Омонии» (0:2) в 4-м туре общего этапа Лиги конференций.

«Да что тут скажешь… Посмотрел первый тайм, плюнул и выключил телевизор. Если уступать команде уровня «Омонии», то какой смысл вообще выходить в еврокубки? Мне стыдно за «Динамо».

Первый тайм — это просто какое-то безобразие… Как футболистам в футболках «Динамо» не стыдно выходить на поле и показывать такую игру? Я даже не могу назвать их динамовцами. Это просто люди, надевшие форму «Динамо». Позорище. Мне, честно, хочется плакать. Сердце разрывается…

Сейчас команды фактически нет. Нету. Этим игрокам самое место где-нибудь во Второй лиге», — приводит слова Сабо «Украинский футбол».

Напомним, после этого матча главный тренер киевлян Александр Шовковский был отправлен в отставку.

