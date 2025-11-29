Появились подробности увольнения Шовковского с поста главного тренера киевского «Динамо»

Стали известны подробности отставки Александра Шовковского с должности главного тренера киевского «Динамо».

По информации «ТаТоТаке», инициатива расставания с наставником исходила лично от президента клуба. Игорь Суркис позвонил Шовковскому примерно в течение часа после завершения матча с «Омонией» и сообщил ему о своём решении.

Аналогичный разговор состоялся и с Игорем Костюком, который был назначен исполняющим обязанности главного тренера. Для наставника команды U-19 предложение президента оказалось неожиданным, однако времени на размышления ему практически не предоставили.

Напомним, динамовцы уступили «Омонии» (0:2) в Лиге конференций — это их третье поражение подряд. В УПЛ киевский клуб сейчас занимает седьмое место.

Самые крупные трансферы в истории «Шахтёра»