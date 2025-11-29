Скидки
Монако — Пари Сен-Жермен. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
19:00 Мск
Главная Футбол Новости

Появились подробности увольнения Шовковского с поста главного тренера киевского «Динамо»

Аудио-версия:
Стали известны подробности отставки Александра Шовковского с должности главного тренера киевского «Динамо».

Лига конференций . Общий этап. 4-й тур
27 ноября 2025, четверг. 20:45 МСК
Омония
Никосия, Кипр
Окончен
2 : 0
Динамо К
Киев, Украина
1:0 Семедо – 34'     2:0 Неофиту – 59'    

По информации «ТаТоТаке», инициатива расставания с наставником исходила лично от президента клуба. Игорь Суркис позвонил Шовковскому примерно в течение часа после завершения матча с «Омонией» и сообщил ему о своём решении.

Аналогичный разговор состоялся и с Игорем Костюком, который был назначен исполняющим обязанности главного тренера. Для наставника команды U-19 предложение президента оказалось неожиданным, однако времени на размышления ему практически не предоставили.

Напомним, динамовцы уступили «Омонии» (0:2) в Лиге конференций — это их третье поражение подряд. В УПЛ киевский клуб сейчас занимает седьмое место.

