«Сантос» разгромил «Спорт Ресифи», у Неймара гол и ассист

В ночь с 28 на 29 ноября завершился матч 36-го тура бразильской Серии А, в котором «Сантос» принимал «Спорт Ресифи». Встреча прошла на стадионе «Вила Бельмиро» (Сантус, Бразилия) и закончилась победой хозяев со счётом 3:0.

На 25-й минуте Неймар вывел команду вперёд. Незадолго до перерыва Лукас Кал отправил мяч в собственные ворота, удвоив преимущество соперника. Во втором тайме Жоау Шмидт сделал счёт крупным, замкнув подачу Неймара с углового.

33-летний бразилец получил повреждение в концовке встречи с «Мирасолом» (1:1) и рисковал досрочно завершить сезон из-за травмы колена. Однако он всё же вышел на поле, решив сыграть и поддержать команду в борьбе за сохранение места в лиге.

«Сантос» набрал 41 очко и поднялся на 15-е место в турнирной таблице. Отрыв от зоны вылета составляет два очка, но у «Витории» (39), идущей на 17-м месте, есть игра в запасе.