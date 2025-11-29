Неймар прокомментировал свой выход на поле после слухов о тяжёлой травме колена

Нападающий «Сантоса» Неймар в перерыве матча 36-го тура бразильской Серии А со «Спорт Ресифи» (3:0) высказался о своей травме и объяснил, почему вышел на поле.

«Я никогда не наврежу своей карьере ни в какой момент, но это всё, что я хочу сказать, остальное — лишь спекуляции. Люди выдумали много всего, и мне от этого грустно и очень неприятно. Я — человек, и ни один человек не заслуживает того, чтобы слышать ту чепуху, которую я слышал недавно. Всем вам нужно быть очень осторожными, потому что это вредит человеческому разуму», — сказал Неймар.

По данным ESPN 33-летнему Неймару, скорее всего, потребуется артроскопическая операция в конце сезона для лечения травмы мениска левого колена. Cейчас он готов играть через боль чтобы спасти клуб от вылета.

Напомним, бразилец получил повреждение в концовке встречи с «Мирасолом» (1:1).

«Сантос», после победы над «Спорт Ресифи», набрал 41 очко и поднялся на 15-е место в турнирной таблице. Отрыв от зоны вылета составляет два очка, но у «Витории» (39), идущей на 17-м месте, есть игра в запасе.