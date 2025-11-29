Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

В Испании раскрыли шорт-лист «Барселоны». Кейн и Холланд — в числе возможных трансферов

«Барселона» составила список трансферных приоритетов на летнее окно, сообщает Mundo Deportivo.

Главный тренер команды Ханс-Дитер Флик совместно со спортивным директором Деку и другими членами спортивного комитета определили ключевые позиции для усиления: левоногий центральный защитник, вингер и центральный нападающий.

При необходимости трансфер защитника может состояться уже зимой 2026 года, если «Барселона» будет соблюдать правила финансового фэйр-плей. Среди рассматриваемых кандидатов — Гонсалу Инасиу («Спортинг»), Мурило («Ноттингем Форест»), Нико Шлоттербек («Боруссия» Дортмунд), Луис Бенедетти («Палмейрас») и Марк Гехи («Кристал Пэлас»).

Центральный нападающий также является приоритетной позицией, поскольку контракт Роберта Левандовского подходит к концу. В поле зрения клуба находятся Хулиан Альварес («Атлетико»), Гарри Кейн («Бавария») и Эрлинг Холанд («Манчестер Сити»).

Кроме того, «Барселона» хочет усилить фланги, учитывая возможный уход Рафиньи в Саудовскую Аравию. Среди кандидатов — Маркус Рашфорд («Манчестер Юнайтед») с предполагаемой суммой выкупа в € 30 млн, хотя окончательное решение будет зависеть от его игры до конца сезона. Также клуб рассматривает Рафаэла Леау из «Милана».

На данный момент «Барселона» занимает второе место в Ла Лиге и 18-е в Лиге чемпионов.

