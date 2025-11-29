Александр Гришин: «Ростов» неудобен стилистически «Локомотиву»

Бывший футболист ЦСКА Александр Гришин высказался о предстоящем матче «Ростова» с «Локомотивом» в 17-м туре РПЛ.

«Настоящий «Локомотив» — это команда, которая находится в максимальной физической готовности. В своих неудачных матчах команда не бежит. Со «Спартаком» в Кубке во втором тайме «Локомотив» ползал. У команды бывают этапы, когда она не может выдать максимальную интенсивность. «Ростов» — очень темповая команда. Она заставляет соперника в рваном темпе действовать на максимальных скоростях. «Ростов» неудобен стилистически «Локомотиву». Лёгкой прогулки у железнодорожников не будет», — сказал Гришин в эфире «Матч ТВ».

«Ростов» примет «Локомотив» в матче 17‑го тура МИР РПЛ 30 ноября. Начало встречи в 16:30 мск.