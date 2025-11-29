Расписание матчей чемпионата России — 2025/2026 по футболу на 29 ноября

Сегодня, 29 ноября, состоятся три матча в 17-м туре Мир Российской Премьер-Лиги сезона-2025/2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня.
Расписание матчей РПЛ 29 ноября (время московское):
14:00. «Акрон» — «Пари НН»;
16:30. ЦСКА — «Оренбург»;
19:30. «Балтика» — «Спартак».
Первое место в турнирной таблице РПЛ занимает «Краснодар», набравший 34 очка после 16 туров. На второй строчке располагается московский ЦСКА, заработавший 33 очка. Замыкает тройку лидеров санкт-петербургский «Зенит» с 33 очками. Последнее, 16-е место занимает «Пари НН» (8), на 15-й строчке находится «Сочи» (8).
