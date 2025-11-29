Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Балтика — Спартак Москва. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
19:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Расписание матчей чемпионата России по футболу 2025/2026 на 29 ноября

Расписание матчей чемпионата России — 2025/2026 по футболу на 29 ноября
Комментарии

Сегодня, 29 ноября, состоятся три матча в 17-м туре Мир Российской Премьер-Лиги сезона-2025/2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня.

Расписание матчей РПЛ 29 ноября (время московское):

14:00. «Акрон» — «Пари НН»;
16:30. ЦСКА — «Оренбург»;
19:30. «Балтика» — «Спартак».

Первое место в турнирной таблице РПЛ занимает «Краснодар», набравший 34 очка после 16 туров. На второй строчке располагается московский ЦСКА, заработавший 33 очка. Замыкает тройку лидеров санкт-петербургский «Зенит» с 33 очками. Последнее, 16-е место занимает «Пари НН» (8), на 15-й строчке находится «Сочи» (8).

Календарь РПЛ сезона-2025/2026
Турнирная таблица РПЛ сезона-2025/2026
Материалы по теме
В РПЛ солидные матчи! Играют «Спартак» с «Балтикой», ЦСКА, а также Дзюба! LIVE
Live
В РПЛ солидные матчи! Играют «Спартак» с «Балтикой», ЦСКА, а также Дзюба! LIVE

Самые титулованные футбольные клубы России:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android