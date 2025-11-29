Скидки
19:30 Мск
Главная Футбол Новости

Балтика — Спартак: во сколько начало матча 17-го тура РПЛ 2025/2026, где смотреть прямую трансляцию

«Балтика» — «Спартак»: во сколько начало матча 17-го тура РПЛ, где смотреть трансляцию
Комментарии

Сегодня, 29 ноября, состоится матч 17-го тура Мир Российской Премьер-Лиги, в котором встретятся «Балтика» и «Спартак». Игра пройдёт на стадионе «Ростех Арена» в Калининграде. В качестве главного арбитра встречи выступит Кирилл Левников. Стартовый свисток судьи прозвучит в 19:30 мск. В прямом эфире игру покажет телеканал «Матч ТВ». «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Мир Российская Премьер-лига . 17-й тур
29 ноября 2025, суббота. 19:30 МСК
Балтика
Калининград
Не начался
Спартак М
Москва
После 16 туров чемпионата России команда Андрея Талалаева набрала 29 очков и занимает пятое место. Красно-белые заработали 28 очков и располагаются на шестой строчке.

В следующем туре «Балтика» встретится с «Крыльями Советов» (7 декабря), а «Спартак» — с московским «Динамо» (6 декабря).

Календарь РПЛ сезона-2025/2026
Турнирная таблица РПЛ сезона-2025/2026
Самые титулованные футбольные клубы России:

