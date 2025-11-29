Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Балтика — Спартак Москва. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
19:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Волга Ул — Урал: онлайн трансляция матча Первой лиги 2025-2026 начнется в 14:00

«Волга» Ул — «Урал»: онлайн-трансляция матча Первой лиги начнётся в 14:00 мск
Комментарии

Сегодня, 29 ноября, состоится матч 21-го тура Лиги Pari сезона-2025/2026, в котором встретятся «Волга» и «Урал». Команды будут играть на стадионе «Труд имени Льва Яшина» в Ульяновске. Матч обслужит бригада арбитров во главе с Юрием Карповым (Петрозаводск). Начало игры — в 14:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Россия — Лига PARI . 21-й тур
29 ноября 2025, суббота. 14:00 МСК
Волга Ул
Ульяновск
Не начался
Урал
Екатеринбург
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Первое место в турнирной таблице Первой лиги занимает воронежский «Факел», набравший 45 очков. На втором месте располагается «Урал» (40). В зоне стыковых матчей за право участвовать в Мир РПЛ находятся «Родина» (35) и костромской «Спартак» (34). «Волга» (21) располагается на 14-й строчке.

Календарь Первой лиги сезона 2025/26
Турнирная таблица Первой лиги сезона 2025/26
Материалы по теме
Первая лига — 2025/2026: результаты матчей 20-го тура и турнирная таблица
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android