«Волга» Ул — «Урал»: онлайн-трансляция матча Первой лиги начнётся в 14:00 мск

Сегодня, 29 ноября, состоится матч 21-го тура Лиги Pari сезона-2025/2026, в котором встретятся «Волга» и «Урал». Команды будут играть на стадионе «Труд имени Льва Яшина» в Ульяновске. Матч обслужит бригада арбитров во главе с Юрием Карповым (Петрозаводск). Начало игры — в 14:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Первое место в турнирной таблице Первой лиги занимает воронежский «Факел», набравший 45 очков. На втором месте располагается «Урал» (40). В зоне стыковых матчей за право участвовать в Мир РПЛ находятся «Родина» (35) и костромской «Спартак» (34). «Волга» (21) располагается на 14-й строчке.