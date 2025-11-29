Скидки
Балтика — Спартак Москва. Прямая трансляция
19:30 Мск
Матч-центр:
Главная Футбол Новости

Акрон — Пари НН: онлайн-трансляция матча 17-го тура РПЛ 2025/2026 начнется в 14:00

«Акрон» — «Пари НН»: онлайн-трансляция матча 17-го тура РПЛ-2025/2026 начнётся в 14:00
Сегодня, 29 ноября, состоится матч 17-го тура Мир Российской Премьер-Лиги, в котором встретятся «Акрон» и «Пари НН». Игра пройдёт на стадионе «Солидарность Самара Арена». В качестве главного арбитра встречи выступит Владислав Целовальников. Стартовый свисток судьи прозвучит в 14:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Мир Российская Премьер-лига . 17-й тур
29 ноября 2025, суббота. 14:00 МСК
Акрон
Тольятти
Не начался
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
После 16 туров чемпионата России команда Заура Тедеева набрала 21 очко и занимает восьмое место. Подопечные Алексея Шпилевского заработали восемь очков и располагаются на 16-й строчке.

В следующем туре «Акрон» встретится с «Зенитом» (6 декабря), а «Пари НН» — с махачкалинским «Динамо» (7 декабря).

Календарь РПЛ сезона-2025/2026
Турнирная таблица РПЛ сезона-2025/2026
Самые титулованные футбольные клубы России:

Новости. Футбол
