«Акрон» — «Пари НН»: онлайн-трансляция матча 17-го тура РПЛ-2025/2026 начнётся в 14:00

Сегодня, 29 ноября, состоится матч 17-го тура Мир Российской Премьер-Лиги, в котором встретятся «Акрон» и «Пари НН». Игра пройдёт на стадионе «Солидарность Самара Арена». В качестве главного арбитра встречи выступит Владислав Целовальников. Стартовый свисток судьи прозвучит в 14:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

После 16 туров чемпионата России команда Заура Тедеева набрала 21 очко и занимает восьмое место. Подопечные Алексея Шпилевского заработали восемь очков и располагаются на 16-й строчке.

В следующем туре «Акрон» встретится с «Зенитом» (6 декабря), а «Пари НН» — с махачкалинским «Динамо» (7 декабря).

Самые титулованные футбольные клубы России: