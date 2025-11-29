Расписание матчей Первой лиги — 2025/2026 на 29 ноября

Сегодня, 29 ноября, состоятся три матча 21-го тура Лиги Pari сезона-2025/2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня.

Расписание матчей Первой лиги 29 ноября (время московское):

13:00. «Сокол» — СКА Хабаровск;

14:00. «Чайка» — «Уфа»;

14:00. «Волга» Ул — «Урал».

Первое место в турнирной таблице Первой лиги занимает воронежский «Факел», набравший 45 очков. На втором месте располагается «Урал» (40). В зоне стыковых матчей за право участвовать в Мир РПЛ находятся «Родина» (35) и костромской «Спартак» (34). На последних местах в таблице расположились «Чайка» (11), «Сокол» (16) и московское «Торпедо» (18).