Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Расписание матчей 13-го тура чемпионата Англии — 2025/2026 по футболу

Сегодня, 29 ноября, стартует 13-й тур английской Премьер-лиги. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с полным расписанием тура.

Расписание матчей 13-го тура АПЛ (время московское)

Суббота, 29 ноября:

18:00. «Сандерленд» – «Борнмут»;

18:00. «Манчестер Сити» – «Лидс Юнайтед»;

18:00. «Брентфорд» – «Бёрнли»;

20:30. «Эвертон» – «Ньюкасл Юнайтед»;

23:00. «Тоттенхэм» – «Фулхэм».

Воскресенье, 30 ноября:

15:00. «Кристал Пэлас» – «Манчестер Юнайтед»;

17:05. «Ноттингем Форест» – «Брайтон энд Хоув Альбион»;

17:05. «Вест Хэм Юнайтед» – «Ливерпуль»;

17:05. «Астон Вилла» – «Вулверхэмптон»;

19:30. «Челси» – «Арсенал».

Первое место в турнирной таблице Премьер-лиги занимает «Арсенал», набравший 29 очков. На второй строчке располагается «Челси» (23). Тройку лидеров замыкает «Манчестер Сити» (22).

Чей гимн звучал на стадионах во всём мире: