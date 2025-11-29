Скидки
Балтика — Спартак Москва. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
19:30 Мск
Главная Футбол Новости

Расписание матчей 13-го тура чемпионата Англии по футболу 2025/2026

Расписание матчей 13-го тура чемпионата Англии — 2025/2026 по футболу
Аудио-версия:
Комментарии

Сегодня, 29 ноября, стартует 13-й тур английской Премьер-лиги. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с полным расписанием тура.

Расписание матчей 13-го тура АПЛ (время московское)

Суббота, 29 ноября:

18:00. «Сандерленд» – «Борнмут»;
18:00. «Манчестер Сити» – «Лидс Юнайтед»;
18:00. «Брентфорд» – «Бёрнли»;
20:30. «Эвертон» – «Ньюкасл Юнайтед»;
23:00. «Тоттенхэм» – «Фулхэм».

Воскресенье, 30 ноября:

15:00. «Кристал Пэлас» – «Манчестер Юнайтед»;
17:05. «Ноттингем Форест» – «Брайтон энд Хоув Альбион»;
17:05. «Вест Хэм Юнайтед» – «Ливерпуль»;
17:05. «Астон Вилла» – «Вулверхэмптон»;
19:30. «Челси» – «Арсенал».

Первое место в турнирной таблице Премьер-лиги занимает «Арсенал», набравший 29 очков. На второй строчке располагается «Челси» (23). Тройку лидеров замыкает «Манчестер Сити» (22).

