«Балтика» — «Спартак»: онлайн-трансляция матча 17-го тура РПЛ-2025/2026 начнётся в 19:30

Сегодня, 29 ноября, состоится матч 17-го тура Мир Российской Премьер-Лиги, в котором встретятся «Балтика» и «Спартак». Игра пройдёт на стадионе «Ростех Арена» в Калининграде. В качестве главного арбитра встречи выступит Кирилл Левников. Стартовый свисток судьи прозвучит в 19:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

После 16 туров чемпионата России команда Андрея Талалаева набрала 29 очков и занимает пятое место. Красно-белые заработали 28 очков и располагаются на шестой строчке.

В следующем туре «Балтика» встретится с «Крыльями Советов» (7 декабря), а «Спартак» — с московским «Динамо» (6 декабря).

Как появился «Спартак»: