Экс-тренер Денисова: Даниил прогрессирует и становится мудрее в «Спартаке»

Вячеслав Вашкевич, бывший тренер защитника Даниила Денисова, отметил прогресс футболиста в «Спартаке». В нынешнем сезоне игрок принял участие в 23 матчах во всех турнирах, в которых он отметился результативной передачей.

— Я работал с Даниилом в академии. Его привезли к нам, когда ему было 16 лет. Играл он на двух позициях — опорного полузащитника и правого защитника. Парень очень выносливый и мобильный. Его прогресс в «Спартаке» вполне заслужен. Даниил — трудолюбивый игрок. Не случайно, что он выходит на первые роли в обороне «Спартака». Конечно, мы очень рады, что игроки из академии дорастают до главной команды и играют на хорошем уровне.

— В своё время Денисова много критиковали. Что можете сказать о его прогрессе?

— Может быть, он стал более спокойным. Когда молодой игрок попадает в состав главной команды, конечно, он хочет себя проявить. Возможно, на каком-то этапе волнение, которое ему очень сильно мешало, сказывалось на качестве игры. Ошибка защитника рассматривается гораздо более скрупулёзно, чем ошибка нападающего или полузащитника. Да, Даниил совершал ошибки. Мы все это видели. Но также мы видим, что он становится мудрее, взрослее, опытнее и прогрессирует. Хочу пожелать ему прогресса и дальнейшего роста, — сказал Вашкевич в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.

