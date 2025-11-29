Скидки
Главная Футбол Новости

Монако — ПСЖ: как команды играли друг с другом последние пять матчей

«Монако» — «ПСЖ»: как команды играли друг с другом последние пять матчей
Аудио-версия:
Сегодня, 29 ноября, состоится матч 14-го тура французской Лиги 1 сезона-2025/2026, в котором встретятся «Монако» и «ПСЖ». Игра пройдёт на стадионе «Луи II» в Монако. В качестве главного арбитра встречи выступит Клеман Тюрпен. Стартовый свисток судьи прозвучит в 19:00 мск. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами этих команд в последних пяти официальных матчах друг с другом.

Франция — Лига 1 . 14-й тур
29 ноября 2025, суббота. 19:00 МСК
Монако
Монако
Не начался
ПСЖ
Париж
Последние пять матчей «Монако» и «ПСЖ» друг с другом:

Лига 1, 21-й тур, 7 февраля 2025 года, «ПСЖ» — «Монако» — 4:1;
Суперкубок Франции, финал, 5 января 2025 года, «ПСЖ» — «Монако» — 1:0;
Лига 1, 16-й тур, 18 декабря 2024 года, «Монако» — «ПСЖ» — 2:4;
Лига 1, 24-й тур, 1 марта 2024 года, «Монако» — «ПСЖ» — 0:0;
Лига 1, 13-й тур, 24 ноября 2023 года, «ПСЖ» — «Монако» — 5:2.

С историей личных встреч «Монако» и «ПСЖ» можно ознакомиться по ссылке.

Календарь Лиги 1 сезона-2025/2026
Турнирная таблица Лиги 1 сезона-2025/2026
Российские футболисты за рубежом:

