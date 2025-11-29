Скидки
Балтика — Спартак Москва. Прямая трансляция
Футбол Новости

Тренер «Челси» Мареска сообщил, что Палмер готов сыграть с «Арсеналом»

Тренер «Челси» Мареска сообщил, что Палмер готов сыграть с «Арсеналом»
Главный тренер лондонского «Челси» Энцо Мареска подтвердил, что полузащитник Коул Палмер полностью здоров и готов принять участие в предстоящем матче английской Премьер-лиги. В воскресенье, 30 ноября, его команда встретится с «Арсеналом» на стадионе «Стэмфорд Бридж».

«Да, Коул готов как играть, так и выходить в стартовом составе. Возвращение Коула — хорошая новость, и все счастливы. Болельщики счастливы, его товарищи по команде счастливы, и самое главное, что Коул счастлив [вернуться], потому что, в конце концов, игроки хотят играть и тренироваться каждый день», — приводит слова Марески официальный сайт клуба.

После 12 проведённых туров у «канониров» 29 очков, у «Челси», занимающего второе место в турнирной таблице, 23 очка.

