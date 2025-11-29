Кристиан Ороско подпишет контракт с «Манчестер Юнайтед» — Фабрицио Романо

Колумбийский полузащитник Кристиан Ороско вылетел в Англию для завершения своего перехода в «Манчестер Юнайтед». 17-летний футболист, представляющий колумбийскую «Форталезу», продолжит свою карьеру в составе «красных дьяволов». Об этом сообщает инсайдер Фабрицио Романо в своём аккаунте в социальной сети Х.

Инсайдер сообщил, что Ороско уже направляется в Англию, где ожидается подписание контракта с грандом Премьер-лиги. Стоимость этого перехода оценивается в $ 1 млн.

Колумбиец уже имеет опыт выступления на международном уровне, проведя 13 матчей за юношескую национальную команду своей страны. Ожидается, что Ороско присоединится к одной из молодёжных команд «Манчестер Юнайтед» для дальнейшего развития своих навыков и адаптации к европейскому футболу. Завершение формальностей по переходу состоится в ближайшее время после прохождения медицинского осмотра.