Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

«Байер» — «Боруссия» Д: как команды играли друг с другом последние пять матчей

Сегодня, 29 ноября, состоится матч 12-го тура немецкой Бундеслиги сезона-2025/2026, в котором встретятся «Байер» и дортмундская «Боруссия». Игра пройдёт на стадионе «БайАрена» в Леверкузене. В качестве главного арбитра встречи выступит Тобиас Вельц. Стартовый свисток судьи прозвучит в 20:30 мск. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами этих команд в последних пяти официальных матчах друг с другом.

Последние пять матчей «Байера» и «Боруссии» друг с другом:

Бундеслига, 33-й тур, 11 мая 2025 года, «Байер» — «Боруссия» — 2:4;

Бундеслига, 16-й тур, 10 января 2025 года, «Боруссия» — «Байер» — 2:3;

Бундеслига, 30-й тур, 21 апреля 2024 года, «Боруссия» — «Байер» — 1:1;

Бундеслига, 13-й тур, 3 декабря 2023 года, «Байер» — «Боруссия» — 1:1;

Бундеслига, 18-й тур, 29 января 2023 года, «Байер» — «Боруссия» — 0:2.

С историей личных встреч «Байера» и «Боруссии» можно ознакомиться по ссылке.

Самые большие стадионы мира: