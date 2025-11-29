Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Балтика — Спартак Москва. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
19:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Байер — Боруссия Дортмунд: как команды играли друг с другом последние пять матчей

«Байер» — «Боруссия» Д: как команды играли друг с другом последние пять матчей
Аудио-версия:
Комментарии

Сегодня, 29 ноября, состоится матч 12-го тура немецкой Бундеслиги сезона-2025/2026, в котором встретятся «Байер» и дортмундская «Боруссия». Игра пройдёт на стадионе «БайАрена» в Леверкузене. В качестве главного арбитра встречи выступит Тобиас Вельц. Стартовый свисток судьи прозвучит в 20:30 мск. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами этих команд в последних пяти официальных матчах друг с другом.

Германия — Бундеслига . 12-й тур
29 ноября 2025, суббота. 20:30 МСК
Байер
Леверкузен
Не начался
Боруссия Д
Дортмунд
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Последние пять матчей «Байера» и «Боруссии» друг с другом:

Бундеслига, 33-й тур, 11 мая 2025 года, «Байер» — «Боруссия» — 2:4;
Бундеслига, 16-й тур, 10 января 2025 года, «Боруссия» — «Байер» — 2:3;
Бундеслига, 30-й тур, 21 апреля 2024 года, «Боруссия» — «Байер» — 1:1;
Бундеслига, 13-й тур, 3 декабря 2023 года, «Байер» — «Боруссия» — 1:1;
Бундеслига, 18-й тур, 29 января 2023 года, «Байер» — «Боруссия» — 0:2.

С историей личных встреч «Байера» и «Боруссии» можно ознакомиться по ссылке.

Календарь Бундеслиги сезона-2025/2026
Турнирная таблица Бундеслиги сезона-2025/2026
Материалы по теме
«Дело не только во мне». Вратарь «Байера» Флеккен — о победе над «МС»

Самые большие стадионы мира:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android