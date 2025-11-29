«Ман Сити» — «Лидс»: онлайн-трансляция матча 13-го тура АПЛ-2025/2026 начнётся в 18:00

Сегодня, 28 ноября, состоится матч 13-го тура английской Премьер-лиги, в котором встретятся «Манчестер Сити» и «Лидс Юнайтед». Игра пройдёт на стадионе «Этихад» в Манчестере. В качестве главного арбитра встречи выступит Питер Бэнкс. Стартовый свисток судьи прозвучит в 18:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

После 12 туров английской Премьер-лиги «горожане» набрали 22 очка и занимают третье место. «Павлины» заработали 11 очков и располагаются на 18-й строчке.

В минувшем туре «Манчестер Сити» проиграл «Ньюкаслу» со счётом 1:2, а «Лидс» с аналогичным счётом уступил «Астон Вилле».

