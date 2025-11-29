Эллиот Андерсон не покинет «Ноттингем Форест» в зимнее трансферное окно — Конур

Полузащитник «Ноттингем Форест» Эллиот Андерсон, скорее всего, не покинет свой нынешний клуб в предстоящее зимнее трансферное окно. Об этом сообщает журналист Экрем Конур в своём аккаунте в соцсети Х.

Согласно данным источника, руководство «лесников» намерено отклонить все январские предложения по 23-летнему хавбеку. К игроку проявляют интерес ряд ведущих клубов английской Премьер-лиги, среди которых «Арсенал», «Челси», «Ньюкасл», «Астон Вилла», «Манчестер Юнайтед» и «Ливерпуль».

Как утверждается, «Ноттингем Форест» установил на своего футболиста оценочную стоимость в размере € 114 млн. В клубе рассчитывают, что столь высокая цена послужит сдерживающим фактором для потенциальных покупателей и позволит сохранить Андерсона в составе.

В текущем сезоне этот полузащитник принял участие в 16 матчах во всех турнирах. На его счету один забитый гол и одна результативная передача. Действующее трудовое соглашение Эллиота Андерсона с «Ноттингем Форест» рассчитано до лета 2029 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 45 млн.