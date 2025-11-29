Скидки
Балтика — Спартак Москва. Прямая трансляция
19:30 Мск
«Барселона» — «Алавес»: онлайн-трансляция матча 14-го тура Ла Лиги начнётся в 18:15
Сегодня, 29 ноября, состоится матч 14-го тура испанской Ла Лиги, в котором встретятся «Барселона» и «Алавес». Игра пройдёт на стадионе «Спотифай Камп Ноу» в Барселоне. В качестве главного арбитра встречи выступит Мигель Анхель Ортис Арьяс. Стартовый свисток судьи прозвучит в 18:15 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Испания — Примера . 14-й тур
29 ноября 2025, суббота. 18:15 МСК
Барселона
Барселона
Не начался
Алавес
Витория
После 13 туров испанской Ла Лиги сине-гранатовые набрали 31 очко и занимают второе место. Команда из Витории заработала 15 очков и располагается на 14-й строчке.

В следующем туре «Барселона» встретится с мадридским «Атлетико» (2 декабря), а «Алавес» сыграет с «Реалом Сосьедад» (6 декабря).

Календарь Ла Лиги сезона-2025/2026
Турнирная таблица Ла Лиги сезона-2025/2026
