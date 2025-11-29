«Барселона» — «Алавес»: онлайн-трансляция матча 14-го тура Ла Лиги начнётся в 18:15

Сегодня, 29 ноября, состоится матч 14-го тура испанской Ла Лиги, в котором встретятся «Барселона» и «Алавес». Игра пройдёт на стадионе «Спотифай Камп Ноу» в Барселоне. В качестве главного арбитра встречи выступит Мигель Анхель Ортис Арьяс. Стартовый свисток судьи прозвучит в 18:15 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

После 13 туров испанской Ла Лиги сине-гранатовые набрали 31 очко и занимают второе место. Команда из Витории заработала 15 очков и располагается на 14-й строчке.

В следующем туре «Барселона» встретится с мадридским «Атлетико» (2 декабря), а «Алавес» сыграет с «Реалом Сосьедад» (6 декабря).

