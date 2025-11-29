Скидки
Балтика — Спартак Москва.
Смотреть трансляцию
19:30 Мск
Егор Титов рассказал, за счёт чего «Спартак» сможет обыграть «Балтику»

Егор Титов рассказал, за счёт чего «Спартак» сможет обыграть «Балтику»
Аудио-версия:
Бывший полузащитник «Спартака» Егор Титов поделился мнением, за счёт чего красно-белые могут победить «Балтику» в матче 17-го тура Мир РПЛ, который состоится 29 ноября.

Мир Российская Премьер-лига . 17-й тур
29 ноября 2025, суббота. 19:30 МСК
Балтика
Калининград
Не начался
Спартак М
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Команда бежит, когда у неё есть мяч. Моё мнение: «Балтику» надо лишить мяча. Играть в свой футбол. Это контроль мяча. Из того, что мы видели, «Локомотив» практически ничего не смог создать во втором тайме, потому что «Спартак» играл в свой футбол. Тот футбол, который я знаю и помню. Контролировать мяч, минимизировать потери и искать моменты, где будет возможность, а у тебя будет преимущество в количестве футболистов на флангах. Сегодняшний «Спартак» — это больше игра через фланги: Маркиньос и Солари. Здесь у «Спартака» огромное преимущество. Я уверен, что именно этим и должны воспользоваться и решить исход в свою пользу.

Я был на кубковом матче «Спартака» с «Балтикой», когда москвичи уступили 0:1. Создали массу голевых моментов и должны были выигрывать. Но, к сожалению, не получилось. Сенсацию не исключаю, но не хотелось бы, чтобы это было именно в этом матче. «Спартак» набрал хорошую форму, и футболисты играют охотно», — сказал Титов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

