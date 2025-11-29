Валерий Газзаев высказался о малом проценте иностранных тренеров-чемпионов в РПЛ

Бывший главный тренер ЦСКА и сборной России Валерий Газзаев проанализировал низкий процент успеха иностранных специалистов в Российской Премьер-Лиге после распада СССР, подчеркнув особенности российского менталитета.

— Появилась статистика: только четыре иностранных тренера из 62 выиграли РПЛ после распада СССР. Что можете сказать об этой статистике?

— Потому что это не просто работа. У нас особый менталитет. Нужно учитывать и всё остальное. Посмотрите, когда у нас был Якушин, Бесков, Лобановский — это были большие глыбы, у которых мы учились. Потом в нулевых годах: Романцев, Сёмин и все остальные. Результаты были хорошие: и на международной арене, и на уровне сборной. Тогда, правда, сборную Хиддинк тренировал, но костяк команды был из «Зенита» и ЦСКА — это тоже надо сказать.

Считаю, что сейчас молодые тренеры должны учиться. На встрече с министром спорта обсуждали очень важный вопрос — необходима настоящая школа тренеров, которая была в советское время. Двухгодичное образование. Это было институтское образование. Сейчас я не призываю, чтобы два года учиться. Но годичное образование — тогда будет специалист, который заканчивает свою школу. Будет качественный отбор. Потом он уже направляется в тот или иной клуб. Так было в Советском Союзе. Хорошие моменты нужно оттуда переносить, — сказал Газзаев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.