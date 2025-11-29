Стала известна позиция «МЮ» относительно возможного подписания Айвана Тони

«Манчестер Юнайтед» не будет подписывать форварда «Аль-Ахли» Айвана Тони, несмотря на травму нападающего Беньямина Шешко. Об этом сообщает TEAMtalk.

По информации источника, «красные дьяволы» рассматривают вариант с использованием Матеуса Куньи на позиции форварда. При этом подчёркивается, что Шешко может восстановиться после травмы к середине декабря.

Тони готов вернуться в чемпионат Англии зимой, чтобы увеличить свои шансы на попадание в сборную Англии для участия в чемпионате мира 2026 года.

В нынешнем сезоне англичанин принял участие в 18 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 12 голами и двумя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 25 млн.

Материалы по теме Тренер «Тоттенхэма» Франк заинтересован в подписании бывшего форварда сборной Англии Тони

Самый дорогой трансфер в истории футбола: