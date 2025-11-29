Скидки
Главная Футбол Новости

Боатенг: «Барселона» хотела подписать меня, но клуб ждал одобрения от Месси

Аудио-версия:
Комментарии

Бывший полузащитник «Барселоны» Кевин-Принс Боатенг заявил, что экс-нападающий клуба Лионель Месси принял окончательное решение относительно его перехода в стан сине-гранатовых.

«Я мог подписать контракт с «Барселоной», но, если бы Месси сказал «нет», сделка бы не состоялась. Спортивный директор клуба хотел подписать меня, тренер также желал этого, поэтому я сказал: «Хорошо, давайте подпишем [контракт]». Но мне сказали, что сначала нужно спросить Месси. У него была подобная власть. Я лёг спать с надеждой, что Месси одобрит моё подписание. Если бы он сказал «нет», то я бы не перешёл в «Барселону», — приводит слова Боатенга AS со ссылкой на YouTube-канал Unscripted.

Ганский футболист перешёл в «Барселону» из «Сассуоло» зимой 2019 года на правах аренды. Летом того же года полузащитник покинул каталонский клуб.

Комментарии
