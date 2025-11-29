Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Балтика — Спартак Москва. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
19:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Ди Маттео: поразительно, насколько Эстевао зрелый, он станет игроком топ-класса

Ди Маттео: поразительно, насколько Эстевао зрелый, он станет игроком топ-класса
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший тренер лондонского «Челси» Роберто Ди Маттео выразил уверенность, что 18-летний форвард «синих» Эстевао обладает потенциалом для того, чтобы стать игроком топ-класса. Итальянский специалист поделился своими наблюдениями за молодым бразильским футболистом.

«Поразительно, насколько он зрелый для своего возраста. Я наблюдал за ним на клубном чемпионате мира, когда он играл за «Палмейрас», но ожидать, что он приедет в Англию, в новую страну, с новым языком, в новую среду, и так хорошо начнёт — это немного удивило.

Он потрясающий игрок. Когда я впервые увидел его в Штатах, я подумал: «Вау, это особый талант». Он медленно развивается, потому что, не будем забывать, он ещё очень и очень молод. Но у него так много навыков и качеств, и он будет только прибавлять. Он станет игроком топ-класса», — приводит слова Ди Маттео Metro.

На счету Эстевао в 10 матчах английской Премьер-лиги один забитый гол и одна результативная передача.

Материалы по теме
Затмил Ямаля и порвал «Барсу» в 18 лет. Почему Эстевао из «Челси» — удивительное явление
Затмил Ямаля и порвал «Барсу» в 18 лет. Почему Эстевао из «Челси» — удивительное явление
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android