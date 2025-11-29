Ди Маттео: поразительно, насколько Эстевао зрелый, он станет игроком топ-класса

Бывший тренер лондонского «Челси» Роберто Ди Маттео выразил уверенность, что 18-летний форвард «синих» Эстевао обладает потенциалом для того, чтобы стать игроком топ-класса. Итальянский специалист поделился своими наблюдениями за молодым бразильским футболистом.

«Поразительно, насколько он зрелый для своего возраста. Я наблюдал за ним на клубном чемпионате мира, когда он играл за «Палмейрас», но ожидать, что он приедет в Англию, в новую страну, с новым языком, в новую среду, и так хорошо начнёт — это немного удивило.

Он потрясающий игрок. Когда я впервые увидел его в Штатах, я подумал: «Вау, это особый талант». Он медленно развивается, потому что, не будем забывать, он ещё очень и очень молод. Но у него так много навыков и качеств, и он будет только прибавлять. Он станет игроком топ-класса», — приводит слова Ди Маттео Metro.

На счету Эстевао в 10 матчах английской Премьер-лиги один забитый гол и одна результативная передача.