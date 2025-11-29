«Разумное решение». Наумов — о продлении контракта Галактионова с «Локомотивом»

Футбольный функционер и экс-президент московского «Локомотива» Николай Наумов прокомментировал продление трудового соглашения клуба с главным тренером Михаилом Галактионовым.

«Решение о продлении контракта Галактионова с «Локомотивом» напрашивалось. От добра добра не ищут. «Локомотив» показывает неплохие результаты. Да, некоторые матчи срывают, но это молодость тренерского штаба и игроков. Не всё получается, но Галактионов учится и растёт. Разумное решение «Локомотива», — сказал Наумов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Ранее «Локомотив» подписал новое соглашение с Михаилом Галактионовым сроком до лета 2028 года.