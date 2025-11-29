Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Балтика — Спартак Москва. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
19:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Разумное решение». Наумов — о продлении контракта Галактионова с «Локомотивом»

«Разумное решение». Наумов — о продлении контракта Галактионова с «Локомотивом»
Комментарии

Футбольный функционер и экс-президент московского «Локомотива» Николай Наумов прокомментировал продление трудового соглашения клуба с главным тренером Михаилом Галактионовым.

«Решение о продлении контракта Галактионова с «Локомотивом» напрашивалось. От добра добра не ищут. «Локомотив» показывает неплохие результаты. Да, некоторые матчи срывают, но это молодость тренерского штаба и игроков. Не всё получается, но Галактионов учится и растёт. Разумное решение «Локомотива», — сказал Наумов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Ранее «Локомотив» подписал новое соглашение с Михаилом Галактионовым сроком до лета 2028 года.

Материалы по теме
Александр Гришин: «Ростов» неудобен стилистически «Локомотиву»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android