Балтика — Спартак Москва. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
19:30 Мск
Главная Футбол Новости

Николай Наумов: на месте руководства «Динамо» я бы доверился Гусеву

Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов сообщил, что на месте руководства московского «Динамо» доверил бы Ролану Гусеву тренировать команду до конца нынешнего сезона Мир РПЛ. На текущий момент Гусев является исполняющим обязанности главного тренера бело-голубых.

«Не уверен, что Гусев станет главным тренером «Динамо». Всё зависит от руководства, которого в «Динамо» традиционно много. На их месте я бы доверился Ролану Гусеву до конца сезона, дав подготовить команду к следующему этапу РПЛ. По итогам зимних сборов можно было бы определить, сильный это тренер или слабый. Разумнее дать ему возможность доработать сезон. Самое главное — умение тренера подготовить команду к чемпионату. Надо дать шанс Гусеву», — сказал Наумов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

