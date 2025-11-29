Егор Титов: сегодняшний «Спартак» будет непростой задачей для «Балтики»

Бывший полузащитник «Спартака» Егор Титов высказался о грядущем матче красно-белых с «Балтикой» в 17-м туре Мир РПЛ, который состоится сегодня, 29 ноября.

«Калининград — футбольный город. Мне много друзей и товарищей набирали и спрашивали, приедем мы или нет. К сожалению, не получается. Будем смотреть по телевизору. В Калининграде «Балтику» любят и обожают. И неважно, где она играет — в ФНЛ или РПЛ. Всегда много болельщиков обсуждают команду. Я помню свою футбольную карьеру, было всегда сложно играть в Калининграде. И проигрывали там. Всегда полные трибуны старого стадиона.

«Спартаку» будет непросто, учитывая, как сегодня выглядит «Балтика». Они мало пропускают, особенно дома играют очень агрессивно и не считаются с фаворитами, топ-клубами и аутсайдерами. «Спартаку» будет интересно сыграть против такой команды. Точечные усиления, харизма Талалаева — «Балтика» сегодня претендует на высокие места. На чемпионство, конечно же, нет, но команда попортит многим нервы.

Здесь есть большое «но»: сегодняшний «Спартак» уже при Станковиче дал хорошую серию и команда заиграла. Видимо, осень — это спартаковское время. Мы помним, как это было год назад, когда выдали шесть побед подряд. Мы видим сейчас: из семи матчей шесть побед. Для меня фаворит предстоящего матча — «Спартак». Повторюсь, будет непросто, но «Спартак» обязан забирать свои очки, учитывая, что уже определился стартовый состав, основа. В матче с «Локомотивом» вышли Хлусевич, Рябчук и Мартинс — их поменяли после первого тайма и пошла совсем другая игра. Команда решила вопрос буквально за 5-10 минут. Играли охотно и с удовольствием, очень многое получалось. Сегодняшний «Спартак» будет тоже непростой задачей для «Балтики». Я бы поставил на победу «Спартака», — сказал Титов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

