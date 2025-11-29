Педро отметил, чем ему понравилась игра «Зенита» в матче Кубка России с «Динамо»

Нападающий «Зенита» Педро поделился мнением о выступлении сине-бело-голубых в матче с московским «Динамо» в 1/4 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России. В этой игре санкт-петербургский клуб одержал победу со счётом 1:0, однако по сумме двух встреч сильнее оказались бело-голубые — 3:2.

«Я рад, что мы победили, показали хорошую игру, содержательный футбол, понравилось, как мы комбинировали. Каждый отрабатывал и в обороне. К сожалению, этого не хватило, чтобы пройти дальше в Пути РПЛ. Но отмечу в первую очередь командную игру. Теперь надо сосредоточиться на игре чемпионата с «Рубином». А о кубковом пути подумаем весной», — приводит слова Педро «Матч ТВ».

На стадии второго этапа 1/4 финала Пути регионов Кубка России «Зенит» встретится с «Балтикой». Эта игра состоится в марте 2026 года.

