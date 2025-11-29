Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Балтика — Спартак Москва. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
19:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Джику — об адаптации в «Спартаке»: все ребята мне очень сильно помогают

Джику — об адаптации в «Спартаке»: все ребята мне очень сильно помогают
Аудио-версия:
Комментарии

Защитник московского «Спартака» Александер Джику рассказал об особенностях адаптации в новой команде и российском футболе. Игрок отметил, что чувствует себя комфортно в столичном клубе, несмотря на поздний приезд.

«Я всё ещё адаптируюсь к новой команде, к российскому футболу, к городу, к стране в целом. Я приехал достаточно поздно. Команда уже успела провести немало игр. А я подключился ко всем процессам уже по ходу. Но все ребята в клубе мне очень сильно помогают, что, конечно, упрощает и ускоряет этот процесс. Моя семья тоже поддерживает меня, как может. Поэтому в целом у меня всё в порядке. Мне очень комфортно в «Спартаке». Поэтому буду набирать обороты и продолжать работать», — приводит слова Джику Legalbet.

Ганский футболист перешёл в «Спартак» из турецкого «Фенербахче» осенью 2025 года, сумма трансфера составила € 2,5 млн.

В текущем сезоне 31-летний футболист провел 11 матчей в составе красно-белых во всех турнирах. За этот период ганский игрок не отметился результативными действиями. Действующее трудовое соглашение Джику с московским клубом рассчитано до июля 2027 года. Согласно информации, представленной порталом Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста оценивается в € 5 млн.

Материалы по теме
Джику может покинуть «Спартак» зимой из-за недовольства его жены — Takvim
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android