Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Балтика — Спартак Москва. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
19:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Орлов высказался о том, что футболисты «Зенита» сняли траурные повязки в матче с «Динамо»

Орлов высказался о том, что футболисты «Зенита» сняли траурные повязки в матче с «Динамо»
Аудио-версия:
Комментарии

Известный спортивный журналист и комментатор Геннадий Орлов прокомментировал решение футболистов «Зенита» снять траурные повязки в память о скончавшемся на 100-м году жизни легенде «Спартака» Никите Симоняне в ответном матче 1/4 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России с московским «Динамо» (1:0).

Fonbet Кубок России . 1/4 финала (Путь РПЛ). 2-й матч
27 ноября 2025, четверг. 20:30 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
0 : 1
Зенит
Санкт-Петербург
0:1 Мостовой – 29'    

— После матча «Динамо» — «Зенит» обсуждается, что футболисты «Зенита» сняли траурные повязки в память о Симоняне. Некоторые считают, что сняли намеренно.
— Честно говоря, я на это даже не обратил внимания. Комментаторы не говорили об этом. Надо спросить клуб. То, что к Симоняну они относились и относятся хорошо, в этом нет сомнений. Особенно Сергей Семак. И все те, кто в клубе. Не знаю, по какой причине это произошло.

— Не хочется верить в то, что это намеренно произошло?
— Да ну что вы! Глупость, — сказал Орлов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Напомним, в первом матче 1/4 финала Пути РПЛ Кубка России «Зенит» уступил бело-голубым — 1:3. Таким образом, команда Сергея Семака не смогла выйти в полуфинал.

Материалы по теме
Орлов — об отношении болельщиков к «Зениту»: половина — это завистники
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android