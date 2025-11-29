Орлов высказался о том, что футболисты «Зенита» сняли траурные повязки в матче с «Динамо»

Известный спортивный журналист и комментатор Геннадий Орлов прокомментировал решение футболистов «Зенита» снять траурные повязки в память о скончавшемся на 100-м году жизни легенде «Спартака» Никите Симоняне в ответном матче 1/4 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России с московским «Динамо» (1:0).

— После матча «Динамо» — «Зенит» обсуждается, что футболисты «Зенита» сняли траурные повязки в память о Симоняне. Некоторые считают, что сняли намеренно.

— Честно говоря, я на это даже не обратил внимания. Комментаторы не говорили об этом. Надо спросить клуб. То, что к Симоняну они относились и относятся хорошо, в этом нет сомнений. Особенно Сергей Семак. И все те, кто в клубе. Не знаю, по какой причине это произошло.

— Не хочется верить в то, что это намеренно произошло?

— Да ну что вы! Глупость, — сказал Орлов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Напомним, в первом матче 1/4 финала Пути РПЛ Кубка России «Зенит» уступил бело-голубым — 1:3. Таким образом, команда Сергея Семака не смогла выйти в полуфинал.